Eşref Rüya'nın İkinci Sezonunda Sürpriz İsim: Taner Rumeli

KANAL D'nin iddialı yapımı Eşref Rüya, ikinci sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanırken kadrosu sürpriz isimlerle daha da güçleniyor. O isimlerden biri de Taner Rumeli. Başarılı oyuncu, karizmatik ve intikam ateşiyle yanıp tutuşan Dinçer Burçay karakteriyle hikayeye dahil oluyor.

TÜM DENGELER DEĞİŞECEK

Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden 'İhtiyar' lakaplı mafya babasının en güvendiği adamı olan Dinçer Burçay, görünürde büyük şirketlerin yöneticisi, perde arkasında ise kirli işlerin gözü kara yürütücüsüdür. Zorlu bir çocukluktan çıkıp zenginlik ve güce ulaşan Dinçer, geçmişteki acılarını unutmaz. Onu ayakta tutan tek şey, yıllardır kalbinde taşıdığı intikam arzusudur. Dinçer Burçay'ın zeka dolu hamleleri ve geçmişin yaralarıyla verdiği amansız mücadele, 'Eşref Rüya'nın tüm dengelerini değiştirecek.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, ikinci sezon ilk bölümüyle 17 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D'de.