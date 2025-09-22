Eşref Rüya'nın İkinci Sezonda Hesaplaşma Vakti!

KANAL D'nin dikkat çeken yapımlarından Eşref Rüya, ikinci sezona iddialı bir giriş yaptı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizide Eşref ile Nisan aşkının akıbetinin ne olacağı merak edilirken, Eşref Tek'in eskisinden de güçlü bir şekilde dışarı çıkışı izleyicileri heyecanlandırdı.

HESAPLAŞMA VAKTİ

Çağatay Ulusoy'un etkileyici performansıyla hayat bulan 'Eşref Tek', izleyenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Hapisten çıktıktan sonra Yetimler'i Kadir'in elinden kurtarmak için hamlesini yapan Eşref, bu kez farklı cephelerde mücadele vermek zorunda kalacak. Bir yanda Kadir'in karşısına çıkıp yaşananların hesabını kesmeyi planlayan Eşref, diğer yanda uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için ittifaklar kurmaya başlayacak.

EŞREF, NİSAN'A KOL KANAT GERECEK

Eşref ve Nisan'ın karşılaşması ise oldukça sert geçti, duygularıyla yüzleşen Eşref'in nasıl hareket edeceği merak konusu oldu. Ancak Nisan'ın kardeşi Afra'yı kaybetmesinin ardından Eşref, onu korumak için elinden geleni ardına koymayacağına ve Afra'ya bunu yapanları bulacağına söz verecek.

ÇARŞAMBANIN ADRESİ

Tims&B imzalı, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın birlikte kaleme aldıkları Eşref Rüya'nın yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.

Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D'de.