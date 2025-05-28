Eşref Rüya İle Aşk ve Moda Akımları

KANAL D'nin sarsıcı aşk hikayesi ile suç dünyasının kapısını aralayan dizisi ' Eşref Rüya', seyircileri ekran başına kilitlerken, kendi gündemini de yaratmaya devam ediyor. Eşref ile Rüya'nın aşkları izleyicinin hafızasına, portreleri ise saça ve ahşaba kazınıyor. Eşref'in (Çağatay Ulusoy) sözleri kamyon arkası yazılarına ilham olurken, söylediği derin sözler sosyal medya akımlarına öncülük ediyor.

ÖNCE SAÇA SONRA AHŞABA KAZINAN AŞK

' Eşref Rüya' fanları, kuaförlerde de akım başlatıyor. Antalya'da bir kuaför başrol oyuncularını saçlara portre şeklinde işleyerek dikkat çekici bir tasarıma imza atarken, Mısır Çarşısı'nda ' Eşref Rüya' aşkı ahşaba resmedilerek iz bırakıyor. İşin ustaları sanatını ahşaba işlerken, Eşref Rüya hayranları diziyle ilgili akımlar yaratarak sosyal medyada viral oluyor.

MODASEVERLER NİSAN'I TAKİP EDİYOR

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir takıları ve kıyafetleriyle de modaseverlerin radarında. Özdemir'in dizide giydiği her kıyafet seyirci tarafından merak ediliyor ve sanal medyada araştırılıyor. Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'daki çizgili takım elbiseleri ve gözlükleri seyircinin dikkatinden kaçmıyor. Hayranları Nisan'ın kıyafetlerini, aksesuarlarını bulmak için sosyal medyada arayışa çıkıyor.

Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.