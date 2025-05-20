Eşref Rüya Dizisinin Kamera Arkası Eğlenceli Anları Paylaşıldı

Eşref Rüya Dizisinin Kamera Arkası Eğlenceli Anları Paylaşıldı
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Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın kamera arkası görüntüleri, başrol oyuncularının samimi anlarını ve ekibin enerjisini gözler önüne serdi. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.

KANAL D'nin kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi edinen sevilen dizisi Eşref Rüya'nın kamera arkasından kareler paylaşıldı. Başrol oyuncularının doğal hallerinin yansıdığı enstantaneler, ekibin yakaladığı sinerjiyi ortaya koydu. Nisan karakterindeki performansıyla yıldızlaşan Demet Özdemir, gülücükleriyle ekip arkadaşlarına pozitif enerji yayarken, dizinin ele avuca sığmayan karakteri Gürdal'ın setin bir başka eğlenceli ismi olduğu görülüyor. Kameralar önündekinin aksine çekim dışında tam bir beyefendi olan Çağatay Ulusoy, nam-ı diğer Eşref Tek'in, dizide Hafize Ana'yı oynayan Feriha Eyüboğlu ile samimi karesi en çok yorum ve beğeni alan set fotoğraflarından biri.

KAMERA ÖNÜ CİDDİ, ARKASI EĞLENCELİ

Eşref Rüya'nın kilit karakterlerinden Çiğdem Komiser'e hayat veren Büşra Develi ile yardımcısı Atıf'ı canlandıran Taylan Güldere'nin arasından deyim yerindeyse su sızmıyor.

Objektiflere yansıyan enstantaneler, dizideki gerilimli havanın çekimler dışında yerini samimi bir ortama ve kahkahalara bıraktığını gözler önüne seriyor. Tolga Tekin ve Görkem Sevindik, Müslüm ve Kadir'in aksine çekim aralarında yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmezken dizinin entelektüel adamı Faruk rolünde izlediğimiz Ahmet Rıfat Şungar, kamera arkasında da rolünü yaşamaya devam ediyor.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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