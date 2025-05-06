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Eşref Rüya Dizisinde Aksiyon Dolu Anlar Sosyal Medyada Gündemde

Eşref Rüya Dizisinde Aksiyon Dolu Anlar Sosyal Medyada Gündemde
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Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya, başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yüzleşme sahnesinin kamera arkası görüntüleri ile izleyicilerin ilgisini çekiyor. Aksiyon dolu sahnelerin titizlikle hazırlandığı dizide, güvenlik önlemleri ve etkileyici çekim teknikleri dikkat çekiyor.

KANAL D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, hem hikayesi hem yıldız oyuncuları hem de prodüksiyon kalitesiyle konuşulmaya devam ediyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i ilk kez aynı projede buluşturan dizi, bu kez Eşref ile Nusret Ağa'nın yüzleştikleri sahnenin perde arkasıyla gündemde. Sinema filmlerini aratmayan sahnelerin yer aldığı dizide, Eşref'in Nusret Ağa'ya ait uyuşturucuları yaktığı anların kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

Aksiyon sahnelerinde tüm detayların titizlikle düşünüldüğü Eşref Rüya'da, ateşlerin ortasında çekilen hesaplaşma sahnesi sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Hikayede önemli bir yere sahip olan sahnede, set ekibinin ve oyuncuların güvenliği için tüm önlemler alındı. Etkileyiciliği artırmak için özel bir ekip tarafından ateş düzeneği kuruldu. Çekim sırasında oyuncuların profesyonelliği takdir toplarken, provalar ve en etkileyici anı yakalamak için tekrar çekimler yapıldı. Çekime dair anların paylaşılmasıyla sahne yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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