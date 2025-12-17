KANAL D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, bu akşam yayınlanacak bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Hesaplaşmalar, yüzleşmeler ve tehlikeli hamleler peş peşe gelirken, otele baskın yapan Eşref, Kadir'in karşısına dikilecek.

EŞREF, KADİR'E MEYDAN OKUYACAK

Uzun süredir geri planda kalan Eşref, bu bölümde adeta küllerinden doğacak. Eşref, Kadir'e, ortağının kim olduğunu bildiğini söyleyecek ve oteli geri almak için ilk büyük hamlesini yapacak.

KADİR KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Eşref'in beklenmedik çıkışıyla planları altüst olan Kadir, yürüttüğü operasyonu sürdürebilmek için son derece riskli bir adım atacak. Ancak bu hamle, Kadir'i tahmin ettiğinden çok daha büyük bir tehlikenin içine sürükleyecek.

HEYECAN DOLU BÖLÜM BU AKŞAM

Eşref'in yeniden güç kazanması, Kadir'in çaresiz hamleleri ve Nisan'ın acı dolu yüzleşmesi. Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de aksiyon ve dramın iç içe geçtiği bir bölümle ekrana gelecek.