Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in Zeybek Performansı Büyülüyor

Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in Zeybek Performansı Büyülüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, aşk hikayesinde önemli bir sahne için zeybek dansı prova ederek dikkat çekti. Zeybek sahnesi, izleyiciler tarafından beğenildi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu dizi ekibine teşekkür etti.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li zeybek sahnesinin prova görüntüleri ortaya çıktı. İkili, Eşref Tek ve Nisan'ın aşk hikayesinde önemli bir kırılma noktasını temsil eden sahneye özel dans hocası eşliğinde üç günde hazırlandı. Ulusoy ve Özdemir'in, sahnenin hakkını vermek için büyük titizlikle çalıştıkları görülen prova videosu beğeni yağmuruna tutuldu.

'TEŞEKKÜRLER EŞREF'

Karanlık bir dünyayı aydınlatan sıcacık bir aşk öyküsünü merkeze alan Eşref Rüya'nın son bölümündeki zeybek sahnesi konuşulmaya devam ediyor. Mafya dünyasına diz çöktüren Eşref Tek'in, gönlünü kaptırdığı Nisan karşısında diz çöktüğü sahne, adeta hafızalara kazındı. Çağatay Ulusoy'un zeybek performansıyla devleştiği sahne tüm izleyici kategorilerinde izlenme rekorları kırarken sosyal medyada da en çok etkileşim alan paylaşımlar arasına girdi. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu bile Eşref'in zeybek performansına kayıtsız kalamadı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda, kültürel mirasa katkılarından dolayı Eşref'e ve dizi ekibine teşekkür edildi.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu sezon finaliyle 18 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Milyarder iş insanı maç sırasında arı yutunca hayatını kaybetti

Milyarder iş insanı maç sırasında arı yutunca hayatını kaybetti
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı
Cinnet getiren otobüs şoförü eşini tabancayla vurup intihar etti

Cinnet gecesi! Otobüs şoförü eşini öldürüp aynı silahla intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.