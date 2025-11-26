Haberler

Eşref Rüya'da Aşk ve İhanet Tırmanıyor

Eşref Rüya'da Aşk ve İhanet Tırmanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümünde Eşref ve Nisan arasındaki gerilim artıyor. Eşref, Nisan'a olan öfkesini dile getirirken, Nisan ihanetine karşı duruyor. İzleyiciler, 'Büyük aşk bitiyor mu?' sorusunu sormaya başladı.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da bu akşam Eşref-Nisan aşkı zorlu bir sınavdan geçecek. Dinçer'in yanında kendisini madara ettiği gerekçesiyle Nisan'a öfkeli olan Eşref 'Sen söyleyeceklerini söyledin. Kariyerinde başarılar' diyerek köprüleri atacak. 'Bizim seninle yarınımız yok. Bugünümüz var' sözüyle kalbinden vurulan Nisan ise Eşref'e 'Ben bitirmedim. İzin vermiyorum. Sen de bitiremezsin' cevabıyla adeta aşk raconu kesecek.

Çarşamba akşamlarının rakipsiz dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölüm tanıtımı nefes kesti. Fonda Kibariye'nin Tefo ve Sefo iş birliği ile seslendirdiği 'Yak Gel' isimli şarkısının yer aldığı fragmanda Eşref ve Nisan arasındaki fırtınalı aşkın kasırgaya döndüğü görüldü. Nisan'ın Dinçer'i seçmesiyle yıkılan Eşref'in soluğu Çiğdem'in yanında alması şaşırttı. Bunu öğrenen Nisan'ın gözyaşlarına boğulduğu tanıtımın finalinde ikilinin hesaplaştığı sahne 'Büyük aşk bitiyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Depremle ortaya çıktı! Yıllarca haberleri olmadan üstünde yaşamışlar

Depremle ortaya çıktı! Yıllarca bakın neyin üzerinde yaşamışlar
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu

ABD'de aylardır tutukluydu! Türk akademisyenle ilgili yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.