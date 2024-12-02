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Esra Erol'u şoke eden ayrılık! Kafa karıştıran paylaşımla tek kalemde sildi

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Gelinim Olur musun yarışmasıyla tanınan Caner Toygar uzun zamandır Esra Erol'un programında muhabir olarak çalışıyordu. Programda ayrılık kararı aldığını ifade eden Toygar, "Kibrin hasmı Allah'tır. Şan, şöhret, makam, mevki hepsi gelip geçicidir" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Gündüz kuşağının sevilen programlarından biri olan Esra Erol'un programında uzun zamandır muhabirlik yapan "Gelinim Olur Musun?" yarışmasının unutulmaz damatlarından Caner Toygar son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

AYRILMA KARARI ALDI

Esra Erol ve eşinin destekleriyle o zor günleri geride bırakan Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, Esra Erol'da programından ayrıldığını duyurdu. Caner "Programdan ayrılma kararı aldım herkese teşekkür ederim... Yeni iş tekliflerine açığım.. Rızkı veren ALLAH" cümleleriyle paylaşımda bulunan Toygar, muhabir arayışında olan programların da kendisine ulaşmasını istedi.

Esra Erol'u şoke eden ayrılık! Kafa karıştıran paylaşımla tek kalemde sildi

"KİBRİN HASMI ALLAH'TIR"

Toygar bir başka paylaşımındaysa, "Kibrin hasmı Allah'tır. Şan, şöhret, makam, mevki hepsi gelip geçicidir. Kimse kimseden üstün ya da sıradan değildir. Dikkat edin Hak sizi hür yaratmışken, hırs sizi kül etmesin" ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

Caner Toygar, daha önceki bir açıklamasında Esra Erol için "Allah'a yalvararak dualar ettim, namaz kıldım. Allah'ım ne olur beni iyi insanlarla karşılaştır dedim, sizinle karşılaştırdı" demişti.

Esra Erol'u şoke eden ayrılık! Kafa karıştıran paylaşımla tek kalemde sildi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıhasan:

CHP zihniyeti dolar fırlar şimdi

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Haber YorumlarıYasemin Mermerci:

AKP zihniyeti Euro düşer şimdi

Yorum Beğen70
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Haber YorumlarıFake You hard:

Yav hadi isine bak

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMehmet Ergün:

Vah vah, ne yapacsğız şimdi? Caner olmadan vsllahi seyretmem artık. Esra hn ne olur geti getir Caner'i????

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıHayri:

Byu kadar boş bi insan az bulunur

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Ama can kardeşim,bu kadın seni en zor zamanında sahiplendi.Çok zor zamanlarında idin.

Yorum Beğen15
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