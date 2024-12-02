Esra Erol'u şoke eden ayrılık! Kafa karıştıran paylaşımla tek kalemde sildi

Gündüz kuşağının sevilen programlarından biri olan Esra Erol'un programında uzun zamandır muhabirlik yapan "Gelinim Olur Musun?" yarışmasının unutulmaz damatlarından Caner Toygar son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

AYRILMA KARARI ALDI

Esra Erol ve eşinin destekleriyle o zor günleri geride bırakan Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, Esra Erol'da programından ayrıldığını duyurdu. Caner "Programdan ayrılma kararı aldım herkese teşekkür ederim... Yeni iş tekliflerine açığım.. Rızkı veren ALLAH" cümleleriyle paylaşımda bulunan Toygar, muhabir arayışında olan programların da kendisine ulaşmasını istedi.

"KİBRİN HASMI ALLAH'TIR"

Toygar bir başka paylaşımındaysa, "Kibrin hasmı Allah'tır. Şan, şöhret, makam, mevki hepsi gelip geçicidir. Kimse kimseden üstün ya da sıradan değildir. Dikkat edin Hak sizi hür yaratmışken, hırs sizi kül etmesin" ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

Caner Toygar, daha önceki bir açıklamasında Esra Erol için "Allah'a yalvararak dualar ettim, namaz kıldım. Allah'ım ne olur beni iyi insanlarla karşılaştır dedim, sizinle karşılaştırdı" demişti.