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Esra Erol'dan 32 yıllık hasrete son

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Neslihan, kardeşi Ertuğrul'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi ve Esra Erol kısa süre içerisinde kardeşi Ertuğrul'u buldu. Büyüten ailenin kardeşinin ismi Berkant olarak değiştirilmiş.

Bu süreçte 3 kardeşiyle görüşen ama bir kardeşini bulamadığını ifade eden Neslihan, kardeşi Ertuğrul'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Elinde kardeşine ait bir tek bebeklik fotoğrafı olan Neslihan'a güzel haber Esra Erol'dan geldi.

4 aylıklen bir aileye evlatlık verilen kardeşi Ertuğrul'u Esra Erol kısa süre içerisinde buldu. Büyüten ailenin kardeşinin ismini Berkant olarak değiştirdikleri ortaya çıktı.

Stüdyoda bir araya gelen abla kardeş gözyaşlarına hakim olamadı. 32 yıllık hasret Esra Erol'da sona erdi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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