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EspressoLab'in Kurucusu Esat Kocadağ, Çiğdem Simavi'yi Ağırladı

EspressoLab'in Kurucusu Esat Kocadağ, Çiğdem Simavi'yi Ağırladı
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EspressoLab'in kurucusu Esat Kocadağ, sosyal medya hesabından ünlü iş insanı Çiğdem Simavi'yi ağırladığını duyurdu. Simavi, CHP'nin boykot listesindeki kahve zincirini ziyaret etti.

EspressoLab'in Kurucusu Esat Kocadağ, sosyal medya hesabından cemiyet hayatının tanınmış ismi Çiğdem Simavi'yi ağırladığını duyurdu.

Kahve zinciri EspressoLab, yaşanan siyasi gelişmelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) boykot listesinde yer almıştı. İş insanı Ali Koç ve Ömer Koç'un annesi Çiğdem Simavi kahve zincirini ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili Esat Kocadağ, sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yaptı. Kocadağ paylaşımda, "Bugün EspressoLab'de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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