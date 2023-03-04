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Esma Er - Adnan Koç...

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Esma Er - Adnan Koç...

Müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen başarılı yorumcu Esma Er, oyuncu ve müzisyen Adnan Koç 17 ve 18 Mart akşamı Dortnumd’un en nezih mekanı Ashina Event Garden’da sahne almaya hazırlanıyorlar.

Felek Restaurant 'Eski Felek Gece'leri geleneğini sürdüren Ashina Event Garden iki gece üst üste müzikseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak.

Ashina Event Garden, 17 – 18 Mart akşamı Esma Er ve Adnan Koç'un sahne alacağı gecede görkemli ambiyansı ve muhteşem lezzetleri ile müzikseverleri bekliyor.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Adnan Koç 18 mart Magazin Haberler

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