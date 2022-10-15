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Eskiye Dönük Kalite Yakalanırsa Ekranlara Dönerim

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Eskiye Dönük Kalite Yakalanırsa Ekranlara Dönerim

Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Tan Sağtürk, uzun bir aradan sonra görüntülendi.

Aksan Kozmetik markalarından Deep Fresh'in marka yüzü olan Tan Sağtürk, güzellik fuarında gazetecilerle bir araya geldi. Deodorant ıslak mendilinin tanıtan Sağtürk, "Malum benim en ihtiyacım olan bir ürün. Bale yaparken bir hayli efor sarf ediyor insan. O yüzden güzel bir işbirliği oldu diyebilirim" dedi.

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalması hakkında da konuşan Tan Sağtürk, "Çok güzel işler yaptık zamanında Türkiye'nin yıldızları işini yaptık bir dönem mesela. Oradan Beren Saat, Engin Akyürek gibi isimler çıktı. Bu tip projeler oldukça değerlendirmeye özel gösteriyorum ama ne yazık ki bu tip projeler rafa kalktı. Eskiye dönük kaliteyi yakalamak gerekiyor. Bana sık sık teklifler geliyor ama iyi bir proje olsa emin olun ki düşünmeden kabul ederim. " dedi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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