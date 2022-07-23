Eski sevgilisiyle barıştığı konuşulan Şeyma Subaşı, bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı - Haberler

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Eski sevgilisiyle barıştığı konuşulan Şeyma Subaşı, bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son günlerde eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı iddia edilen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir erkekle öpüştüğü videoyu paylaştı. Subaşı'nın öpüştüğü kişinin de Alsaloussi olduğu ileri sürüldü.

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda 1,5 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ayrıldı. Evlilik hazırlığı yaparken ilişkisini bitiren Subaşı'nın Hakan Sabancı ile görüntülendi. Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayan Subaşı'nın son olarak eski sevgilisi Alsaloussi ile barıştığı konuşuluyor.

ÖPÜŞME VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Tüm bu söylentilerin ardında Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Günlük hayatında her anını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, teknede tatil yaptığı bir kişiyle öpüşürken video yayınladı. Subaşı'nın öpüştüğü kişinin de eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi olduğu iddia edildi.

Eski sevgilisiyle barıştığı konuşulan Şeyma Subaşı, bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı

Eski sevgilisiyle barıştığı konuşulan Şeyma Subaşı, bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

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