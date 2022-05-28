Eski MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin annesi hayatını kaybetti
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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MasterChef yarışmasıyla ünlenen şef Esra Tokelli'nin bir süredir hastanede tedavi gören annesi, ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından paylaşan Tokelli, "Canım annem Hülya Tokelli"yi ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik" ifadelerini kullandı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ile adını duyuran ve sonrasında kendi mekanını açan Esra Tokelli, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı.
MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ
Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Üsküdar'daki bir hastanede tedavi gören Esra Tokelli'nin annesi Hülya Tokelli, ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Tokelli, Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşarak "Canım annem Hülya Tokelli"yi ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik" dedi. Hülya Tokelli, 26 Mayıs Perşembe günü Fatih Karagümrük camiinde okunan ikindi namazının ardından memleketleri Balıkesir'de defnedildi.