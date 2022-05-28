Eski MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin annesi hayatını kaybetti - Haberler

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ile adını duyuran ve sonrasında kendi mekanını açan Esra Tokelli, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Üsküdar'daki bir hastanede tedavi gören Esra Tokelli'nin annesi Hülya Tokelli, ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Tokelli, Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşarak "Canım annem Hülya Tokelli"yi ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile kaybettik" dedi. Hülya Tokelli, 26 Mayıs Perşembe günü Fatih Karagümrük camiinde okunan ikindi namazının ardından memleketleri Balıkesir'de defnedildi.