Eski halinden eser yok! Ata Demirer'in zayıf hali gündem oldu

Eski halinden eser yok! Ata Demirer'in zayıf hali gündem oldu
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Ata Demirer, tatil için Yunanistan'ın gözde rotalarından Lipsi Adası'na gitti. Yunan tatilinden paylaştığı karelerle verdiği 30 kiloyu gözler önüne serdi. Düzenli beslenme ve sporla ulaştığı fit hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü komedyen Ata Demirer, düzenli beslenme ve sporla verdiği kilolarla hayranlarının takdirini topluyor. Son olarak 30 kilo verdiği bilinen Demirer, tatil için gittiği Yunanistan'dan yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi.

Gömlek ve şort kombiniyle objektiflere yansıyan ünlü isim, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları Demirer'in yeni haline övgü dolu yorumlar yağdırırken, "Azimle zayıflanır", "Harika görünüyorsun", "İlham oldun" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

Eski halinden eser yok! Ata Demirer'in zayıf hali gündem oldu

Demirer'in bu dönüşümünde sıkı bir diyet programı ve düzenli sporun etkili olduğu biliniyor. Ünlü komedyen, hem sağlığına kavuştu hem de takipçilerinden tam not aldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSAMET TEMAS:

koskoca ünlüsün patates tezgahında fotoğraf çektiriyorsun be kardeşim.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Ferdi Tayfur'un cenazesine katılmadığından halkın gözünde patates olmuştur. Yakın bir zamanda salatalık tezgahı önünde de fotoğraf paylaşsın.

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Haber YorumlarıKim kimee:

biz seni sisman sevmistik ama nie boyle oldu ki simdi

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Zayif hali bu mu...

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