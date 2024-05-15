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Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

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Bir döneme damga vuran Lise Defteri ve Emret Komutanım dizileriyle yıldızı parlayan Arda Kural, psikolojik sorunlar yaşaması üzerine ekranlara veda etmişti. 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı.

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle ekranlara veda ederek sevenlerini üzmüştü. Gördüğü tedavinin ardından fazla kilolarından kurtulup saç ektirip eski günlerine dönüş sinyalleri veren ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı.

"BİR AN EVVEL TOPLA KENDİNİ"

Bir hayli kilo verdiği gözlenen Kural'ın son halini görenler, "Bir an evvel topla kendini", "Kumaşı kaliteli", "Dön artık ekranlara", "Zayıfla dedik ama bu kadar da değil" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Arda Kural'ın son görüntüsü;

Eski günlerine geri döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Arda Kural Ünlüler Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Recai Apaydın:

Bu kıyafeti cokmu aradi

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6
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