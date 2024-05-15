Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle ekranlara veda ederek sevenlerini üzmüştü. Gördüğü tedavinin ardından fazla kilolarından kurtulup saç ektirip eski günlerine dönüş sinyalleri veren ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı.

"BİR AN EVVEL TOPLA KENDİNİ"

Bir hayli kilo verdiği gözlenen Kural'ın son halini görenler, "Bir an evvel topla kendini", "Kumaşı kaliteli", "Dön artık ekranlara", "Zayıfla dedik ama bu kadar da değil" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Arda Kural'ın son görüntüsü;