Eski Eşiyle İlgili Olay İtiraf!

Keremcem, YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' serisine konuk oldu. Keremcem, aşıklar şehri Paris'te mutluluğa 'evet' deyip, bir yıl sonra boşandığı Seda Güven'le evliliği hakkında flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

2014 yılında nikah masasına oturduğu Seda Güven'den 2015'te boşanan Keremcem, ünlü oyuncu ile evliliği hakkında çarpıcı bir itirafta buludu.

"ŞAKA YOLU BİR EVLİLİK TEKLİFİYDİ"

Keremcem, "Biraz şaka yolu bir evlilik teklifiydi. Seda bildiği için sorun değil. Mutlu, tatlı bir evliliği var evladıyla. Aydın Boysan'ın 93'üncü doğum günündeydik, Seden Gürel de vardı. Seden, 'Annenin bana hediye ettiği yüzük var. Evlenme teklif edeceksen olursan bende' dedi ve çıkardı.

Ben de aldım, diz çöktüm, Seda ağlamaya başladı. O anda 'Tamam böyle bir şey planlamıyordum ama şimdi değilse ne zaman?' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

"BAZEN EVLİLİK OLMUYOR"

Sözlerini sürdüren Keremcem, "Seda ile iki yıldır birlikteydik. Öyle evlendik biz. İlginçti, yakın arkadaşlarım biliyor bunu. Seden Gürel'in yaptığı şakayla başladı, benim yaptığım şakayla devam etti. Sonra ciddiye döndü. Paris'e gittik, evlendik. Mutluyduk, herşey yolundaydı ama evlilik bazen olmuyor" şeklinde konuştu.

KEREMCEM KİMDİR?

Keremcem kimdir, nereli, kaç yaşında; 28 Aralık 1977 tarihinde Muğla Milas doğumlu Keremcem 44 yaşındadır. Asıl Adı Kerem Cem Dürük'dür. Keremcem, oyunculuk ve şarkıcılık yapmaktadır. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı.

2005'te "Eylül" adlı parça ile ilk albümünü çıkardı. Ancak asıl çıkışını "Ağlayalım Beraber" adlı şarkı ile yaptı. 2005'te oyunculuk dünyasına adım atan Keremcem "Kerem ile Aslı" dizisinde rol aldı. Ayrıca O Hayat Benim, Merhaba Hayat, Kavak Yelleri, Tövbeler Tövbesi, İki Yabancı, Keskin Bıçak, Elif, Avrupa Yakası ve Aşk Oyunu dizilerinde de oynadı.