Eski Eşi ile Çağla Şıkel'in Mesajlarını İfşa Etmişti! Sevgilisi Evli Çıktı

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, iş insanı İzzet Antebi'yle sevgili olmuş ve bu ilişkinin ardından Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'dan çok konuşulan bir hamle gelmişti. Didem Sarı, İzzet Antebi'nin geçen yıl henüz kendisinden boşanmadan Çağla Şıkel'le aşk yaşamaya başladığını öne sürmüş ve DM mesajlarını ifşa etmişti. Antebi ise Çağla Şıkel'le yazışmalarının boşanmanın ardından gerçekleştiğini ve hiçbir zaman bir ilişki yaşamadıklarını belirtti.

Öte yandan İzzet Antebi, Didem Sarı'nın ismini açıklamadığı yeni sevgilisinden de kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayetçi olunan yeni sevgiliyle ilgili yeni bir skandal daha patladı. Sosyetik Didem Sarı'nın sık sık mangal partisinden paylaşım yaptığı sevgilisi cinayet suçundan cezaevinde yatmış, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Kaya Akarsu'nun oğlu Kayacan Akarsu çıktı.

Üstelik Kayacan Akarsu'nın güzellik uzmanı Selen A. ile evli olduğu olduğu da öğrenildi.

AYAĞINDA ELEKTRONİK KELEPÇE VAR

Kayacan Akarsu'nun boşanma aşamasında olduğunu Selen A. en son nisan ayında görüştüğü Akarsu'nun Didem Sarı'yla aşk yaşadığını bugün arkadaşlarının uyarısıyla gördüğünü açıkladı ve tv100'e şu açıklamayı yaptı:

"2018 yılından beri evli olduğum ve boşanıp kurtulmaya çalıştığım adamın Didem Sarı'yla beraber olduğunu öğrenince şoke oldum. Didem Sarı, Çağla Şıkel'in eski eşiyle mesajlarını ifşa etmiş ama kendisi de şu an benim hala resmi olarak evli olduğum adamla beraber… Kendisine beni bu büyük yükten ve beladan kurtardığı için teşekkür eden bir de mesaj attım ama bu adam çok tehlikeli… Cinayetten cezaevinde yattı, bir sürü zararlı alışkanlıkları var. Benim bütün mal varlığımı sıfırladı. Ayağında bana uyguladığı şiddetten dolayı elektronik kelepçe var. Bu adamın gerçek yüzünü herkes bilsin diye bu açıklamayı yaptım."