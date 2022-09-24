Eski Aşkına Geri Döndü! İlk Açıklaması...

'Kaçış' dizisinin yıldızı İrem Helvacıoğlu, gurme Yolaç Özcan'dan geçtiğimiz temmuz ayında ayrılmıştı. Ünlü çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl eylül ayında dört yıllık sevgilisi Eser Alp'ten ayrılmıştı. Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşayan güzel oyuncu, temmuz ayında sevgilisinden sürpriz bir kararla ayrıldı.

Ayrılık sonrası sessizliğe bürünen İrem Helvacıoğlu, önceki akşam oyuncu Cansel Elçin'in doğum günü kutlamasına Yolaç Özcan ile katıldı.

BARIŞTILAR

Barışma sonrası ilk kez yan yana görüntülenen ünlü çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"ANLAŞMAZLIKLARI AŞACAĞIZ"

Kendilerine yeni bir şans verdiklerini söyleyen Helvacıoğlu, "Bazı anlaşmazlıklar vardı ve konuştuk. Bunları aşabileceğimize karar verip, birbirimize tekrardan şans verdik" dedi.

Muhabirlerin "Bu barışmanın ardından evlilik teklif etmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Özcan, "Bu yolda her zaman sürprizler olabilir" yanıtını vererek dikkat çekti.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İrem Helvacıoğlu şu sıralar 'Kaçış' adlı dizide Engin Akyürek ile başrolü paylaşıyor.

İREM HELVACIOĞLU ÖZEL HAYATI

İrem Helvacıoğlu bir süredir ünlü gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşıyor.