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Eşiyle ilgili anlattığı hikayenin çalıntı olduğu söylenen Kadir Doğulu'ndan cevap: Herkesin yaşadığı bir şey

Magazin Haberleri

TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye Yılbaşı programında eşi Neslihan Atagül ile yaşadığı bir tartışmayı anlatmış ve hikayenin çalıntı olduğu iddia edildi. Günler süren sessizliğini bozan Kadir Doğulu, çalıntı iddiası için ."Bu sadece bana ait bir hikaye değil. Herkesin yaşadığı bir hikaye. Şu örneği vereyim, herkes arife günü trafiğe yakalanmayayım diye çıkmıyor ertesi gün çıkar trafiğe yakalanır" diyerek kafa karıştırdı.

Geçtiğimiz haftalarda O Ses Türkiye Yılbaşı programında eşi Neslihan Atagül ile yaşadığı bir olayı anlatan Kadir Doğulu'nun, bu olayı sosyal medyadan alıntıladığı iddia edilmişti. Önceki akşam Yeniköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülenen Kadir Doğulu, çalıntı iddiasına açıklık getirdi.

"HERKES ALGIDA EŞSİZ AMA YAŞANTI OLARAK BİR"

Anlattığı olayı çoğu kişinin yaşadığını söyleyen Doğulu, "Hepimiz birbirimizin aynısıyız, benziyoruz birbirimize. Bu sadece bana ait bir hikaye değil. Herkesin yaşadığı bir hikaye. Biz hepimiz birbirimizle aynıyız. Herkes yaşıyor. Sizler de eşiniz ve kız arkadaşınız ile bu tarz olaylar yaşamıyor musunuz? Birilerinin daha yaşıyor olması anormal değil. Herkes algıda eşsiz ama yaşantı olarak bir. Şu örneği vereyim, herkes arife günü trafiğe yakalanmayayım diye çıkmıyor ertesi gün çıkar trafiğe yakalanır" dedi.

Eşiyle ilgili anlattığı hikayenin çalıntı olduğu söylenen Kadir Doğulu'ndan cevap: Herkesin yaşadığı bir şey

"URAZ'IN GÖNDERMESİNDEN HABERİM YOK"

Uraz Kaygılaroğlu bu olayların ardından sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile Kadir Doğulu'nun anlattığı bu olaya gönderme yapmıştı. Bu sorular üzerine ise Doğulu, "Benim bir şeyden haberim yok, göndermeden haberim yok." diye konuştu.

Eşiyle ilgili anlattığı hikayenin çalıntı olduğu söylenen Kadir Doğulu'ndan cevap: Herkesin yaşadığı bir şey

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

O Ses Türkiye Kadir Doğulu Yeniköy Yılbaşı Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

ben aynını demiştim. öykü herkesin yaşayabileceği türden bişey. o yüzden bu adamın böyle basit bir kurguya ihtiyacı yok demiştim

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