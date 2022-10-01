Eşiyle Aynı Dizide Rol Alacak

Ünlü sanatçı Tayfun Duygulu, 2020 yılında mimar Bella Duygulu ile evlenmişti. Mutlu birliktelik süren Duygulu ve eşinin 'Gün Dönümü' adlı dizide rol alacağı öğrenildi. İşte detaylar...

90'lı yıllarda 'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' başta olmak üzere çok sayıda hit şarkının altına imzasını atan sanatçı Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ve yapımcı Barış Adem Arslan ile galada objektiflere yansıdı.

Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ile ulusal bir kanalda hafta içi her gün ekrana gelecek olan 'Gün Dönümü' adlı dizide rol alacağını söyledi.

Duygulu, "Bella Rus turizmci Alexsandra rolünde, ben ise kendimi oynuyorum. Aksiyon dolu bir proje olacak" dedi.

Yönetmenliğini Tolga Savu'nun üstleneceği Gün Dönümü' adlı dizinin oyuncu kadrosunda birçok tanınmış isimde yer alacak.

Dizinin yakın zamanda ekran yolculuğuna başlayacağı öğrenildi.

TAYFUN DUYGULU KİMDİR?

Tayfun Duygulu (d. 8 Nisan 1969, İstanbul), Türk pop şarkıcısı. Dedesi Zeki Duygulu, babası Erol Duygulu'dur.1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksofon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu.

TAYFUN DUYGULU ÖZEL HAYATI

Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' gibi şarkıları başta olmak üzere pek çok çalışmanın altında imzası olan sanatçı Tayfun Duygulu, 2020 yılında Bella Duygulu ile evlendi.