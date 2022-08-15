Haber : Eşinin Başarısını Pasta ile Kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşinin Başarısını Pasta ile Kutladı

Eşinin Başarısını Pasta ile Kutladı

Güzel oyuncu Eylül Öztürk, iş insanı eşi Kenan Özkan ile birlikte önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Yalinn Otel'de görüntülendi.

Çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapan ünlü çift, TRT 1'de yayınlanan Cumartesi günlerin en çok izlenen dizisi olan Mükemmel Eşleşme'nin reyting sonuçlarının iyi gelmesini birlikte kutladılar.

Eşi Eylül Öztürk'e sürpriz yapan Kenan Öztürk, pasta keserek esprili bir şekilde "Eşim başarılı oldukça ben kilo alıyorum" dedi.

Eşinin bu sürprizine çok mutlu olan başarılı oyuncu, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Snob Magazin / Magazin

Mükemmel Eşleşme Eylül Öztürk Bodrum Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title