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Eşinin banyodan videosunu paylaşan Kanye West tepki çekti

Eşinin banyodan videosunu paylaşan Kanye West tepki çekti
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Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, eşi Bianca Censori'nin doğum gününü kutlamak için banyo yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Kim Kardashian ile boşandıktan sonra ona kardeşi gibi benzeyen Bianca Censori ile evlenen Kanye West, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Bianca Censori'ye istemediği kıyafetler giydirdiği ve eşinin üzerinde büyük bir baskı kurduğu iddia edilen şarkıcı, eşinin yarı çıplak kıyafetleri nedeniyle eleştiriliyor.

West ve Censori'nin tüm iddialara rağmen evliliklerini sürdürse de sevenleri bir bir azalıyor.

30. yaşına basan eşinin doğum gününü kutlamak isteyen Kanye West yine şoke eden bir hamlede bulundu.

Eşinin banyo yaparken videosunu siyah beyaz bir şekilde paylaşan Kanye West, paylaşımına "Mutlu yıllar bebeğim" notunu düştü.

Eşinin banyodan videosunu paylaşan Kanye West tepki çektiKanye West'in paylaştığı videodan kareler

Ünlü ismin takipçileri, paylaşıma "İlk başta Kim olduğunu düşündüm", "Onun giysileri yok mu", "Abarttın" gibi yorumlarda bulundu.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkendrick lamar:

kanye kardesim gel sarki yapalim

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