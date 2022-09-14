Eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açan Hadise cephesinden ilk sözler geldi

Hadise ve bir süreden bu yana sorun yaşadığı eşi Mehmet Dinçerler resmen boşanıyor. Konserinde ağlaması ve ardından yaptığı dans çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, bugün boşanma davası açtı.

DAVA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Hadise cephesinden boşanma davası sonrası ilk açıklama da geldi. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, Snop Magazin'e yaptığı açıklamada boşanma davasının açıldığını doğruladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

İkilinin çocuk meselesi yüzünden tartıştığı ve Hadise'nin evi terk ettiği öne sürüldü. Yine iddiaya göre büyükler araya girdi ve Hadise eve geri döndü. Ama yüzükler çıktı, sosyal medya paylaşımları da kesildi. Çift uzun süredir de birlikte görülmedi. Eşi Mehmet Dinçerler'in Hadise'nin sahne performanslarına karıştığı iddiasının dolaştığı sırada Hadise'den yürek hoplatan bir paylaşım geldi. Sahnede dans ettiği anları paylaşan Hadise'nin iç çamaşırının görünmesi ve dans ederken dilini çıkardığı anlara ise hayranlarından yorum yağdı. Çift 4 aydan bu yana evliydi.