Üye Girişi
Haberler

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri

Güncelleme:

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne alan Elif Buse Doğan, dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne alan Elif Buse Doğan, dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü münasebetiyle EBYÜ Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğu Gösterisi ve Elif Buse Doğan, Kağan Alptekin, Nilgün Kızılcı konserine Erzincanlılar yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçılar, güzel gösterileriyle ve seslendirdikleri bir birinden güzel eserlerle il protokolü ve salonu dolduran yüzlerce Erzincanlı tarafından beğeniyle izlendi.

Programın sonunda sanatçılara ve halk dansları ekibine çiçek takdiminde bulunan il protokolü, sergiledikleri bu güzel program için sanatçılara, müzisyenlere ve halk dansları ekibine teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Erdoğan Büyükkasap Erzincan Sanat Kültür Etkinlik Müzik Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 12 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Nijerya - Fildişi Sahili maçı CANLI izle! (AFRİKA ULUSLAR KUPASI) 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! 12 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! İsrail Refah kentine kara operasyonu mu yapacak? Netanyahu'ya peş peşe uyarılar Milan - Napoli maçı CANLI izle! 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! Aston Villa - Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Aston Villa - Manchester United maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bu gece akaryakıta zam var mı? 12 Şubat 2024 motorin zammı ne zaman, ne kadar zam gelecek? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 11 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title