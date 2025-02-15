O paylaşım pahalıya patladı! Merve Taşkın bir süre evden çıkamayacak
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan Merve Taşkın hakkında ev hapsi kararı verildi. Taşkın, Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceğini söylemişti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan Merve Taşkın hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Sevgililer gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği paylaşımı yapan Merve Taşkın, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Geceyi Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
EV HAPSİ KARARI VERİLDİ
Emniyetten çıkarılırken sorulara cevap vermeyen Taşkın hakkında "Müstehceklik" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Taşkın hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.