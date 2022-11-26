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Erol Evgin'in Adı Okuduğu Sınıfa Verildi

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Erol Evgin'in Adı Okuduğu Sınıfa Verildi

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz gün 1958 – 1965 yılları arasında 7 yıl öğrenim gördüğü okul olan İstanbul Erkek Lisesi'ndeydi.

Öğretmenler Günü'nde kendi okulunda "Erol Evgin Salonu" adı verilen çok amaçlı dersliğini açılışı için İstanbul Erkek Lisesi yönetimi ve öğrencileriyle bir araya gelen Erol Evgin, dersliğe öğrencilerin hep bir ağızdan söylediği "Söyle Canım" isimli şarkısı eşliğinde girdi.

Duygu dolu anlar yaşayan sanatçı; "Beni çok duygulandırdınız. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Erol Evgin, okul müdürü Hüseyin Sarı'ya, adı verilen dersliğe asılmak üzere, kendi yaptığı bir tabloyu hediye etti.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Öğretmenler Günü Erol Evgin İstanbul Magazin Haberler

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