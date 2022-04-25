Kuruluş Osman oyuncusu Celal Al, New York'ta 1915 protestosu yapan eylemcilerin karşısına Türk bayrağı ile çıktı
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Kuruluş Osman dizisindeki Abdurrahman Gazi rolüyle tanınan oyuncu Celal Al, ABD'nin New York şehrindeki Türkiye konsolosluğu önünde 1915 olaylarıyla ilgili slogan atan protestocuların karşısına Türk bayrağıyla çıktı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
ABD'nin New York kentinde Türkiye konsolosluğu önünde Ermeniler, 24 Nisan 1915 anması yapmak amacıyla toplandılar.
PROTESTOYA OYUNCU CELAL AL DAMGA VURDU
Eylem sırasında protestocular karşısına, Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Abdurrahman Gazi karakteriyle bilinen Celal Al çıktı. Sırtına Türk bayrağı alan Al, "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağırarak, "Bozkurt" işareti yaptı.
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