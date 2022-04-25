Kuruluş Osman oyuncusu Celal Al, New York'ta 1915 protestosu yapan eylemcilerin karşısına Türk bayrağı ile çıktı

ABD'nin New York kentinde Türkiye konsolosluğu önünde Ermeniler, 24 Nisan 1915 anması yapmak amacıyla toplandılar.

PROTESTOYA OYUNCU CELAL AL DAMGA VURDU

Eylem sırasında protestocular karşısına, Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Abdurrahman Gazi karakteriyle bilinen Celal Al çıktı. Sırtına Türk bayrağı alan Al, "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağırarak, "Bozkurt" işareti yaptı.

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