Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
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Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, yeni dizisi Veliaht için imaj değiştirdi. Sosyal medyada Köstendil'in yeni imajını gören hayranları aynı yorumu yaptı.

'Çukur'da canlandırdığı 'Vartolu Saadettin' karakteriyle büyük bir çıkış yapan Erkan Kolçak Köstendil, 'Veliaht' ile ekranlara dönecek. Önceki gün ilk tanıtımı yayınlanan dizide Köstendil'in yeni imajı dikkat çekti.

Yapımcılığını Yamaç Okur'un üstlendiği 'Veliaht' dizisi eylül ayında Show TV'de seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Esenler Otogarı'nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekrana taşıyacak dizi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi isimlerin yer aldığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda 'Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk var.

Dizinin geçen gün ilk tanıtım yayınlandı. Erkan Kolçak Köstendil'in yeni imajı dikkat çekti.

'Çukur' dizisinde hayat verdiği 'Vartolu Saadettin'le hafızalara kazınan Köstendil'in bu kez 'Yahya' karakteri için büründüğü yeni hali beğenilmedi. Sosyal medyada "Eski haline dön" diye yorum yapıldı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin
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