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Eren Vurdem ve Aslı Melisa Uzun, Ben Bu Cihana Sığmazam'a veda ediyor

Magazin Haberleri

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başarılı oyuncuları Eren Vurdem'in canlandırdığı Azamet ve Aslı Melisa Uzun'un hayat verdiği Melike, diziden ayrılıyor.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Işıl Yücesoy ve Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da iki veda birden yaşanacak.

KADRODAN AYRILDILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Güzel Adamlar Medya imzalı dizide sezon finaline doğru yeni ayrılıklar yaşanacak. Henüz yeni sezon duyurusu yapılmayan dizide Eren Vurdem'in canlandırdığı Azamet ve Aslı Melisa Uzun'un hayat verdiği Melike, kadrodan ayrılıyor. Dizinin 32. bölümünde Orhan'ın öldüğünü öğrenen Tatavlalı, suçu Cezayir'in üzerine atar. Orhan'ın ölümü Melike ve Azamet'i zor duruma düşürür. Karı koca hayatlarıyla ilgili geri dönüşü olmayan karar alırlar.

Eren Vurdem ve Aslı Melisa Uzun, Ben Bu Cihana Sığmazam'a veda ediyor

Eren Vurdem ve Aslı Melisa Uzun, Ben Bu Cihana Sığmazam'a veda ediyor

Eren Vurdem ve Aslı Melisa Uzun, Ben Bu Cihana Sığmazam'a veda ediyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ben Bu Cihana Sığmazam Aslı Melisa Uzun Eren Vurdem Magazin Haberler

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