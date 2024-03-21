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Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ile CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu arasında geçen seçim yarışında kıyasıya bir rekabet var.

Sonar Araştırma tarafından yapılan anketten çıkan sonuç şöyle;

  • (MHP) Enver Demirel: Yüzde 43.7
  • (CHP) Erdal Beşikçioğlu: Yüzde 41.1
  • (İYİ PARTİ) Hilmi Özer: Yüzde 5.6
  • (YRP) Abdülkadir Baloğlu: Yüzde 2.5
  • (Zafer Partisi) Müslim Taşdan

Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı

2019'DA FARK 4 PUANDI

2019 yerel seçimlerinde Etimesgut'ta MHP'nin adayı yüzde 49.5, CHP'nin adayı ise yüzde 45.7'lik oy almıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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