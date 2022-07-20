Erdal Beşikçioğlu'nu Kahreden Ölüm Haberi

Bir Küçük Gün Işığı Dizisinden İlk Kare Geldi Erdal Beşikçioğlu'nu Kahreden Ölüm Haberi FLAŞ... Fenomen dizi Behzat Ç. ile adını geniş çevrelere duyuran sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, aldığı acı haberle yıkıldı. İşte detaylar... Geçtiğimiz günlerde Behzat Ç'nin yeni dizisi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin çekimlerine başlayan usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, aldığı acı haberle yıkıldı. BABASI VEFAT ETTİ My Fatsa Haber'e göre; Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu, İzmir Urla'da vefat etti. İZMİR'DE DEFNEDİLECEK Bahattin Beşikçioğlu'nun cenazesi İzmir Urla'da aile kabristanlığı'na defnedilecek. ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR? Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970'de dünyaya geldi.Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı. 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' adlı diziyle adını tüm Türkiye'ye duyurdu. ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER Sinema Acı Kiraz (2020) Kapı : Nihat Durak - (2019) - Efrem Çiçero : Serdar Akar - (2019) - Elyesa Bazna Tiger Zinda Hai : - (2017) - Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : Çiğdem Vitrinel - (2014) - Arif Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar - (2013) - Behzat Ç. Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - (2011) - Behzat Ç. Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - (2010) - Moşe ben Eliezer Bal : Semih Kaplanoğlu - (2010) - Yakup Kardelen : Mehmet Güneş - (2010) - Servet Vali : Çağatay Tosun - (2008) - Faruk Yazıcı Hayat Var : Reha Erdem - (2008) - Baba Eve Giden Yol : Semir Aslanyürek - (2006) - Mahmut Barda : Serdar Akar - (2006) - Nasır Dizi Çocukluk (2020-) Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy 46 Yok Olan (2016) - Murat Günay Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010 - 2013 ve 2019) - Başkomiser Behzat Ç. Snob Magazin / Magazin Erdal Beşikçioğlu Serdar Akar Ankara Sinema Magazin Haberler

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