Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı

Yalı Çapkını dizisinin önceki akşam yayınlanan 89. bölümüne, 'Suna' ile 'Ferit'in eşlerine ihanet etmesi damga vurdu. Son bölümde evi terk edip Ferit'e giden Suna, eniştesiyle koyu bir sohbete daldı.

Korhan Ailesi'nin kendisini istemeye geldiği günü anlatan ve Ferit'i çok beğendiğini itiraf eden Suna, "Sonunda kaderim dönüyor dedim ama sonra olanlar oldu. Bu kaderin bana bir yaşam borcu var" dedi.

İZLEYİCİLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Suna'nın o dönemki heyecanını dinleyen Ferit ise birden onu öptü ve ikili daha da yakınlaştı. Fragmanda da verilen sahnenin rüya olduğuna inanmak isteyen Yalı Çapkını izleyicisi bölüm sonunda o sahnenin gerçek olduğunu görünce resmen çileden çıktı ve sosyal medya hesaplarından tepki dolu paylaşımlar yaptı.