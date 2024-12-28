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Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı

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Son bölümlerde reytingi düşen Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in baldızı ile öpüşmesi ekran başındaki izleyicileri çileden çıkardı.

Yalı Çapkını dizisinin önceki akşam yayınlanan 89. bölümüne, 'Suna' ile 'Ferit'in eşlerine ihanet etmesi damga vurdu. Son bölümde evi terk edip Ferit'e giden Suna, eniştesiyle koyu bir sohbete daldı.

Korhan Ailesi'nin kendisini istemeye geldiği günü anlatan ve Ferit'i çok beğendiğini itiraf eden Suna, "Sonunda kaderim dönüyor dedim ama sonra olanlar oldu. Bu kaderin bana bir yaşam borcu var" dedi.

İZLEYİCİLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Suna'nın o dönemki heyecanını dinleyen Ferit ise birden onu öptü ve ikili daha da yakınlaştı. Fragmanda da verilen sahnenin rüya olduğuna inanmak isteyen Yalı Çapkını izleyicisi bölüm sonunda o sahnenin gerçek olduğunu görünce resmen çileden çıktı ve sosyal medya hesaplarından tepki dolu paylaşımlar yaptı.

Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAhmet Yilmaz:

RTÜK nerde diye soran olursa milletin ahlakını bozmakla meşgul şuan

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Haber YorumlarıHalil Kurdal:

Başörtüsü Tiyatrosu ile ülkenin yönetimini ele alan kişiler ülkemizi resmen sapıklar cennetine çevirdi maalesef

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Haber YorumlarıMurat Celik:

işte bunların hepsi sinemaların başındaki 100 yıl önce gelenler var. CHP millî güvenlik sorunudur vesselam

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Haber YorumlarıEthem Acar:

İzleyicileri aptal ve salak yerine koymuşlar rüya oldumu ne oluyor caiz mi oluyor Bunu izleyenler hepsi ahmaktır

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

müge anl daha beter ülkenin geldiği nokta

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