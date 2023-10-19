Engin Çağlar'ın Oyunculuk Kariyeri

Engin Çağlar, bugüne kadar 70 sinema filmi, 22 televizyon dizisi ve bir tane de Alman sinema filmiyle başarılı bir kariyere sahip. Oyunculuk dönemlerinde dublör kullanmayan Çağlar, Robert Koleji mezunu olduğunu ve Almanya'da İç mimarlık okuduğunu belirtiyor. Ayrıca tiyatro oyunculuğu yapmayan Çağlar, Türk Sinemasını en iyi anlatan kişi olduğunu iddia ediyor.

Oyuncunun bugüne kadar toplam 70 sinema filmi, 22 televizyon dizisi ve bir tane de Alman sinema filmi bulunuyor.

Dört Yapraklı Yonca (Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın) ile başrol oynayan Engin Çağlar; Oyunculuk yaptığım dönemlerde ben dahil hiçbir oyuncu arkadaşım dublör kullanmadı diyerek Robert Koleji mezunu olduğunu, Üniversite eğitimini Almanya'da İç mimarlık okuyarak tamamladığını, hayatı boyunca da hiç Tiyatro oyunculuğu yapmadığını belirtiyor.

Ve son olarak da Türk Sinemasını benden iyi anlatan kimse yok diyerek iddialı konuşuyor.