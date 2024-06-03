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Engelsiz Düşler Korosu'ndan Türk Sanat Müziği Konseri

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Balıkesir Sakatlar Derneği'ne bağlı Engelsiz Düşler Korosu, Salih Tozan Kültür Merkezi'nde vatandaşlara Türk Sanat Müziği konseri verdi. Konser, engelli vatandaşların sosyalleşmesine ve özgüvenlerinin artmasına katkı sağladı.

Balıkesir Sakatlar Derneğine bağlı üyelerden oluşan Engelsiz Düşler Korosu Salih Tozan Kültür merkezinde vatandaşlara konser verdi.

"Engelsiz Düşler Türk Sanat Müziği Topluluğu" tarafından birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi. Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi faaliyetlerinden biri olan Engelsiz Düşler Türk Müziği Korosu çok özel üyeleri ile verdikleri konserle gönüllerde taht kurdular. Engelli vatandaşların ağırlıklı olduğu, vatandaşların da gönüllü olarak katılımları ile Başkan Zeki Uslu'nun organize ettiği Başkan yardımcısı Nigar Afacan'ın koordine ettiği ve Nilgül Bulca 'nın şefliğini yaptığı koro izleyicilerin coşkulu alkışları ile taçlandırıldı.

TSD başkanı Zeki Uslu yaptığı açılış konuşmasında "Bu tür organizasyonlar ile engelli vatandaşlarımız sosyalleşiyor, özgüvenleri artıyor, yaşama sevinçlerine yükseliyor. Derneğimiz engelli vatandaşlarımızın ve engelli çocuklarımızın yuvasıdır. Bu insanlara şehrin sosyal alanları, caddeleri, sokakları yeterince cevap veremediği için derneğimizde toplanıyorlar. Bizler de üye olup olmadığını bakmaksızın tüm engellilere kapımızı açık tutarak onları burada himaye ediyoruz. Derneğimiz yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü anneler nöbetleşe hizmet ediyorlar. Buradan yönetim kurulu üyelerime ve gönüllü annelere çok teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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