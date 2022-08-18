Enes Batur'un Son Görüntüsü Sevenlerini Üzdü

Youtube videolarıyla adını geniş çevrelere duyuran Enes Batur, önceki gece arkadaşlarıyla Asmalımescit'te felekten bir gece çaldı. Alkollü olduğu gözlenen Batur, ayakta güçlükle durdu. Batur'un bu halleri sevenlerini üzdü. İşte o kareler...

YouTube'da yayınladığı videolarla ünlenen Enes Batur, oyuncu Damla Aslanalp'ten ayrıldıktan sonra YouTube'da makyaj ve yaşam içerikleri üreten Ecenaz Üçer'le yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ancak Batur'un bu ilişkisi de mutsuz sonla bitmişti.

FELEKTEN BİR GECE ÇALDILAR

Bütün bu gelişmelerin ardından Enes Batur, önceki gece aralarında Çok Güzel Hareketler 2 programının oyuncusu Tuğba Yılmaz'ın da olduğu bir grup arkadaşıyla Asmalımescit'te felekten bir gece çaldı.

AYAKTA GÜÇLÜKLE DURDU

Alkollü olduğu gözlenen Batur, ayakta güçlükle durdu.

Soruları yanıtsız bırakan Batur, araca güçlükle bindi. Ünlü fenomenin bu halleri sevenlerini üzdü.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998'de Arzu ve Fatih Sungurtekin çiftinin oğlu olarak Antalya'da doğdu. Sungurtekin kanalında yayınlamış olduğu bir videoda annesinin Malatyalı, babasının Adanalı olduğuna değinmiş, kendisini de Adanalı olarak tanımlamıştır.

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri istenildi. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. İkinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi. Batur, 2019 yılının Haziran ayında Survivor adlı yarışma programında konuk olarak bir bölümde yarıştı.

Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bir süre eğitim almış, YouTube kariyeri gelişince yüksek eğitimine Nişantaşı Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon bölümünde devam etmiştir.

Nisan ve Mayıs 2020'de Oyuncak Avı adlı kanalın, SocialBlade verilerine göre bir günde 8 milyonu aşkın abone kazanarak Enes Batur'u geçtiği ve Türkiye'nin en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalı olduğuna dair çeşitli haberler yayımlandı. Ancak SocialBlade Enes Batur'un sıralamasını değiştirmedi ve Oyuncak Avı Adlı kanalı ABD menşeli olarak sınıflandırdı.