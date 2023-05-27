En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar'ın Cannes'taki konuşması geceye damga vurdu

Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar'ın konuşması geceye damga vurdu. Dizdar, "Ödülü ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum." dedi.

Bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmi de ödül aldı. Merve Dizdar, filmdeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.

ÖDÜL KONUŞMASI GECEYE DAMGA VURDU

Ödülünü alan Merve Dizdar törende şunları söyledi: "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nuraylar'ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.

"ÖDÜLÜ TÜM MÜCADELECİ RUHLARA ARMAĞAN EDİYORUM"

Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."