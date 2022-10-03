Emre Kaya... BEYKOZ'LULARA MÜZİK ZİYEFETİ!

Seven kalplerin yüreklerine dokunan satırları, besteleri ve usta yorumunun yanı sıra sahne performansıyla da sevenlerinin gönlünde yer edinen Emre Kaya, bu kez Beykoz Festivalinde adeta fırtına gibi esti.

Söz Yazarı, Besteci, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kaya, en güzel şarkılarını bu kez Beykozlu sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Şarkılarına eşlik eden hayranlarına "Harikasınız" diyerek teşekkür eden Kaya, sahnenin bir ucundan diğer ucuna adeta mekik dokudu.

Sahne kostümü, şarkı aralarında sevenleriyle yaptığı samimi sohbetler ve doğal üslubuyla büyük sempati toplayan yakışıklı sanatçı, yeni albüm müjdesi de verdi.

ÜNLÜ ARANJÖRLERLE ÇALIŞTI

Emre Kaya, 7 şarkıdan oluşan albümdeki tüm eserlere klip çekeceğini açıkladı ancak, eserlerin adını sır gibi sakladı.

"Sevenlerime sürpriz olsun" diyen Emre Kaya'nın, bu projede Osman Çetin, Erhan Bayrak ve Selim Çaldıran gibi ünlü aranjörlerle çalıştığı öğrenildi.

SEZEN AKSU ŞARKILARI

Yıldız Tilbe'nin en sevilen eserlerinden "Emi" adlı şarkısındaki performansıyla çok konuşulan Emre Kaya, ardından Sezen Aksu'nun yıllardır dillerden düşmeyen "Alaturka" ve "Kurşini Renkler" adlı eserlerindeki yorumuyla da ses getirdi.

Sosyal medya mecralarında dinlenme rekorları kıran ünlü popçunun şimdi "Sürpriz" dediği 7 şarkılık albümü heyecanla bekleniyor.