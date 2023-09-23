Emre Karayel Oğluyla Traktör Kullandı

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü oyuncu Emre Karayel oğlu 1.5 yaşındaki oğlu Can ile traktör kullandı.

Oğluyla verdiği pozları sık sık paylaşan Emre Karayel bu kez de köy hayatından kesitler sundu.

Ünlü oyuncu oğlu Can ile traktör kullandığı anları paylaşarak "Bende oğlum gibi çocukken en çokta traktör severdim. Nede olsa çiftçi çocuğuyuz" notunu düştü. Oyuncunun köy paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.