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Emre Bulut'un çalınan motosikleti Yalova'da bulundu

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Sinema ve dizi oyuncusu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti Yalova'da bulundu. Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde devriyeye çıkan jandarma ekipleri, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa istikametinde yol kenarında terk edilmiş motosiklet buldu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Taşköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada motosikletin oyuncu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti olduğunu belirledi. Motosiklet, karakola gelen Bulut'a teslim edildi.

Sinema ve dizi oyuncusu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti Yalova'da bulundu.

Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde devriyeye çıkan jandarma ekipleri, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa istikametinde yol kenarında terk edilmiş motosiklet buldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Taşköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada motosikletin oyuncu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti olduğunu belirledi.

Motosiklet, karakola gelen Bulut'a teslim edildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Magazin

Emre Bulut Taşköprü İstanbul Yalova Magazin Haberler

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