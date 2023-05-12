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Emre Altuğ'un babası yaşamını yitirdi

Emre Altuğ'un babası yaşamını yitirdi

Magazin Haberleri

Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ'un bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Emre Altuğ, babasının ölüm haberiyle yıkıldı.

CENAZE TÖRENİ NETLEŞMEDİ

Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tuncer Altuğ'un cenaze töreninin nasıl olacağı ise henüz bilinmiyor. Emre Altuğ ve eski eşi Çağla Şıkel'den de henüz bir açıklama gelmedi.

10 SENE ÖNCE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRMİŞTİ

Tuncer Altuğ, 2013 yılında evinde içtiği balgam söktürücü sonrası boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan baba Altuğ, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Emre Altuğ'un babası yaşamını yitirdi

Emre Altuğ'un babası yaşamını yitirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Emre Altuğ Magazin Haberler

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