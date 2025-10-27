Haberler

Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor Haber Videosunu İzle
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzun yıllar sahnelerden uzak kalan Emrah Erdoğan, yeniden sahneye çıkışıyla gündeme geldi. "Küçük Emrah" olarak tanınan sanatçı, bu kez şarkılarından çok değişen tarzı ve sadeleşen imajıyla dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayranlarını ikiye böldü; kimileri "doğal ve samimi" bulurken, kimileri ise "Biz o jilet gibi takım elbiseli Emrah'ı özledik" yorumunu yaptı.

  • Emrah Erdoğan uzun süre sonra sahnelere geri döndü.
  • Emrah Erdoğan'ın yeni sahne tarzı sade ve spor görünümde.
  • Emrah Erdoğan'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'ün üzerinde dairesi, 12 dükkanı ve bir spor kompleksi olduğu iddia edildi.

Bir döneme damga vuran "Götür Beni Gittiğin Yere", "Ağla Gözbebeğim", "Bizi Kimse Ayıramaz" ve "Boynu Bükükler" gibi unutulmaz şarkıların sahibi Emrah Erdoğan, uzun süredir uzak kaldığı sahnelere yeniden döndü. "Küçük Emrah" olarak tanınan sanatçı, bu kez şarkılarından çok değişen imajı ile gündeme geldi.

SAHNEYE FARKLI BİR TARZLA DÖNDÜ

Yıllardır sahnelerden uzak bir yaşam süren Emrah, önceki akşam verdiği konserle sevenlerine yeniden kavuştu. Ancak sanatçının alışılmışın dışında sahne tarzı dikkatlerden kaçmadı.

Önceki yıllarda özel dikim takım elbiseleriyle sahneye çıkan Emrah, bu kez daha sade ve spor bir tarz tercih etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sanatçının yeni imajı, hayranları tarafından hem şaşkınlık hem de beğeniyle karşılandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı kullanıcılar Emrah'ın yeni tarzını beğenirken, bazıları da "Eskisi gibi klasik tarzına dönmeli" yorumları yaptı.

Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Emrah yıllar sonra çok daha doğal ve samimi görünüyor, sahneye dönüşü efsane olmuş" derken, bir başka kullanıcı ise "Biz o jilet gibi takım elbiseli Emrah'ı özlemişiz, bu hali fazla sade" yorumunu paylaştı.

Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

SERVETİYLE DE GÜNDEMDEYDİ

Yalnızca müziğiyle değil, yatırımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Emrah'ın; İstanbul ve Bodrum'da 300'ün üzerinde dairesi, 12 dükkanı ve bir spor kompleksi olduğu iddia edilmişti. Aylık 10 milyon TL kira geliri elde ettiği konuşulan sanatçının, ayrıca Dubai'den 3.5 milyon dolara lüks bir ev aldığı da ileri sürülmüştü.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

bumu şimdi mesele Emrah nasıl giyinmiş…

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBağdatlı:

Mont ve bisiklet yaka kazak ta sahne tarzı ise yapacak bişey yok kuçuk emrahlığa devam

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Seçim adayı, vegan protestocu sanılarak canlı yayından kovuldu

Seçim adayı, vegan protestocu sanılarak canlı yayından kovuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.