Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Bir döneme damga vuran "Götür Beni Gittiğin Yere", "Ağla Gözbebeğim", "Bizi Kimse Ayıramaz" ve "Boynu Bükükler" gibi unutulmaz şarkıların sahibi Emrah Erdoğan, uzun süredir uzak kaldığı sahnelere yeniden döndü. "Küçük Emrah" olarak tanınan sanatçı, bu kez şarkılarından çok değişen imajı ile gündeme geldi.

SAHNEYE FARKLI BİR TARZLA DÖNDÜ

Yıllardır sahnelerden uzak bir yaşam süren Emrah, önceki akşam verdiği konserle sevenlerine yeniden kavuştu. Ancak sanatçının alışılmışın dışında sahne tarzı dikkatlerden kaçmadı.

Önceki yıllarda özel dikim takım elbiseleriyle sahneye çıkan Emrah, bu kez daha sade ve spor bir tarz tercih etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sanatçının yeni imajı, hayranları tarafından hem şaşkınlık hem de beğeniyle karşılandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı kullanıcılar Emrah'ın yeni tarzını beğenirken, bazıları da "Eskisi gibi klasik tarzına dönmeli" yorumları yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Emrah yıllar sonra çok daha doğal ve samimi görünüyor, sahneye dönüşü efsane olmuş" derken, bir başka kullanıcı ise "Biz o jilet gibi takım elbiseli Emrah'ı özlemişiz, bu hali fazla sade" yorumunu paylaştı.

SERVETİYLE DE GÜNDEMDEYDİ

Yalnızca müziğiyle değil, yatırımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Emrah'ın; İstanbul ve Bodrum'da 300'ün üzerinde dairesi, 12 dükkanı ve bir spor kompleksi olduğu iddia edilmişti. Aylık 10 milyon TL kira geliri elde ettiği konuşulan sanatçının, ayrıca Dubai'den 3.5 milyon dolara lüks bir ev aldığı da ileri sürülmüştü.