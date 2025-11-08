Haberler

Emrah, bu akşam Günay İstanbul'da

Emrah, bu akşam Günay İstanbul'da Haber Videosunu İzle
Emrah, bu akşam Günay İstanbul'da
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzun süredir sahnelere ara veren ünlü sanatçı Emrah Erdoğan, bu akşam Günay İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor. "Küçük Emrah" lakabıyla hafızalara kazınan sanatçı, "Ağla Gözbebeğim" ve "Götür Beni Gittiğin Yere" gibi unutulmaz şarkılarıyla müzikseverlere nostalji dolu bir gece yaşatacak.

Uzun süredir sahne hayatına ara veren Emrah Erdoğan, , bu akşam Günay İstanbul'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türk arabesk ve pop müziğine damga vuran sanatçı, efsaneleşen şarkılarıyla yeniden sahneye çıkıyor.

UNUTULMAZ ŞARKILAR YİNE DİLLERDE OLACAK

Bir dönemin fenomen ismi "Küçük Emrah" lakabıyla hafızalara kazınan Emrah Erdoğan, yıllar sonra yeniden konser sahnesine çıkıyor. "Götür Beni Gittiğin Yere", "Ağla Gözbebeğim", "Bizi Kimse Ayıramaz" ve "Boynu Bükükler" gibi klasikleşmiş parçalarıyla milyonların kalbinde taht kuran Emrah, bu özel gecede hem nostalji rüzgârı estirecek hem de güçlü sesiyle unutulmaz anlar yaşatacak.

GÜNAY İSTANBUL'DA MÜZİK DOLU GECE

Bu akşam Günay Restaurant İstanbul'da sahne alacak olan Emrah, hayranlarıyla özlem giderecek. Sahne performansıyla olduğu kadar duygusal şarkı yorumlarıyla da öne çıkan sanatçı, uzun süren sessizliğini bu özel konserle bozacak.

Emrah, bu akşam Günay İstanbul'da

HEM SAHNELERDEN HEM EKRANLARDAN UZAKTI

Son yıllarda sahne çalışmalarına ara veren ve daha çok yatırımlarıyla gündeme gelen Emrah Erdoğan, özel hayatını da gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak bu dönüşle birlikte sanatçının tekrar müzik sahnesine ağırlık vereceği konuşuluyor.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.