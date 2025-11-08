Emrah, bu akşam Günay İstanbul'da

Uzun süredir sahne hayatına ara veren Emrah Erdoğan, , bu akşam Günay İstanbul'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türk arabesk ve pop müziğine damga vuran sanatçı, efsaneleşen şarkılarıyla yeniden sahneye çıkıyor.

UNUTULMAZ ŞARKILAR YİNE DİLLERDE OLACAK

Bir dönemin fenomen ismi "Küçük Emrah" lakabıyla hafızalara kazınan Emrah Erdoğan, yıllar sonra yeniden konser sahnesine çıkıyor. "Götür Beni Gittiğin Yere", "Ağla Gözbebeğim", "Bizi Kimse Ayıramaz" ve "Boynu Bükükler" gibi klasikleşmiş parçalarıyla milyonların kalbinde taht kuran Emrah, bu özel gecede hem nostalji rüzgârı estirecek hem de güçlü sesiyle unutulmaz anlar yaşatacak.

GÜNAY İSTANBUL'DA MÜZİK DOLU GECE

Bu akşam Günay Restaurant İstanbul'da sahne alacak olan Emrah, hayranlarıyla özlem giderecek. Sahne performansıyla olduğu kadar duygusal şarkı yorumlarıyla da öne çıkan sanatçı, uzun süren sessizliğini bu özel konserle bozacak.

HEM SAHNELERDEN HEM EKRANLARDAN UZAKTI

Son yıllarda sahne çalışmalarına ara veren ve daha çok yatırımlarıyla gündeme gelen Emrah Erdoğan, özel hayatını da gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak bu dönüşle birlikte sanatçının tekrar müzik sahnesine ağırlık vereceği konuşuluyor.