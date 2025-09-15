Haberler

Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı

Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
Güncelleme:
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 77. Primetime Emmy Ödülleri'nde sahneye çıkan Yahudi aktrist Hannah Einbinder, kariyerinin ilk Emmy'sini kazandı. Başarılı oyuncu, teşekkür konuşmasını "Filistin özgür olsun" sözleriyle noktalayarak geceye damga vurdu. Cesur çıkışı hem salonda hem de ekran başında büyük yankı uyandırdı.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 77. Primetime Emmy Ödülleri, dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri, 30 yaşındaki oyuncu Hannah Einbinder oldu. "Hacks" dizisindeki performansıyla Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülüne layık görülen Yahudi aktrist, kariyerinin ilk Emmy'sini kazandı.

Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı

DUYGUSAL VE ESPRİLİ KONUŞMA

Sahneye çıktığında duygularını paylaşan Einbinder, esprili bir dille kaybetmeye alışkın olduğunu hatırlatarak şunları söyledi, "Aslında kaybetmeye devam etmenin daha havalı olduğuna inanmıştım. Ama bu da harika, bu da punk rock."

Dizinin yaratıcılarına ve ekibine teşekkür eden başarılı oyuncu, "Hayatımı her anlamda değiştirdiniz. Bana sadece iş vermediniz, aynı zamanda ailem oldunuz," sözleriyle teşekkür etti. Özellikle rol arkadaşı Jean Smart'a özel teşekkürlerini ileten Einbinder, konuşmasının sonunda sansürlenen cümleleriyle geceye damgasını vurdu, " Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE" (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) sözleriyle tamamladı.

KULİSTE BASINA AÇIKLAMASI

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Einbinder, yaptığı Filistin vurgusuna açıklık getirdi, "Filistin hakkında konuşmanın önemli olduğunu düşündüm çünkü bu konu kalbime çok yakın. Gazze'nin kuzeyinde, ön saflarda görev yapan, hamile kadınlara ve mülteci kamplarında eğitim gören çocuklara destek olan doktor arkadaşlarım var. Birçok sebepten ötürü bu konu benim için çok önemli."

"YAHUDİ KİMLİĞİM GEREĞİ AYIRMAK ZORUNDAYIM"

Aktrist ayrıca Yahudi kimliği üzerinden yaptığı değerlendirmeyle dikkat çekti, "Bir Yahudi olarak, Yahudiler ile İsrail Devleti'ni birbirinden ayırmam gerektiğini hissediyorum. Çünkü bizim dinimiz ve kültürümüz, bu etno-milliyetçi devletten çok daha köklü ve ondan ayrı bir kurumdur."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (5)

onur:

Bizim sanatçılar aşırı korkak ve silik..Bu kadın yahudi ve yahudi lobisinin ödül verdiği törende '' Özgür Filistin '' dedi Bir insan dünya ya yemek içmek giyinmek için gelmemelidir Savunman gereken doğruların olmalıdır

X:

Helal olsun

Namik Kemal Erdem:

Böyle olmalıdır, ülkede yaşayan ila Hükümet yanlısı olmaz. Yahudi var Aşırı Yahudi var, örnekleri çok.

Lokman orgo:

bizim tayfalar hadise gibi mahlukatlar sana kurban olsun

Ütopik Yorumcu:

HELAL OLSUN SANA BÖYLE YAHUDİ OLSUN BAŞIMIZ ÜSTÜNE

