Emin Olcay: Kurtlar Vadisi'nin başrolü Ömer Baba'ydı

Kurtlar Vadisi dizisinde "Ömer Baba" rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan usta oyuncu Emin Olcay, Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu.

"MESAJ ÖMER BABA ÜZERİNDEN VERİLİYORDU"

Rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuşan Olcay, kendisine "Kurtlar Vadisi'nin başrolü sensin esasında. İnsanlar bu diziyi izliyor fakat mesajı biz senin üzerinden veriyoruz." dendiğini söyledi.

"ÖMER BABA GİBİ OLMAMIN İMKANI YOK"

Olcay, sözlerine şöyle devam etti;

"Ömer Baba gibi olmamın imkanı yok. Günahsız bir adam neredeyse. Adamdan bilgi akıyordu. Ben o kadar bilgiyi yaşım müsait değil, toplayamam. Çok genç yaşta başlamak lazım bunlara. Eğer tasavvufa yöneleceksen çok kitap okuman lazım."