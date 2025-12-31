Haberler

Emel Sayın ve Kubat, Yılbaşı Özel Programıyla Günay Restaurant'ta Sahne Alacak

Güncelleme:
Türk müziğinin iki güçlü ismi Emel Sayın ve Kubat, 31 Aralık Çarşamba akşamı Günay Restaurant İstanbul'da düzenlenecek Yılbaşı Özel programında müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul'da yılbaşı gecesi müzik ve eğlence dolu geçecek. Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın ile sevilen sanatçı Kubat, 31 Aralık Çarşamba akşamı Günay Restaurant İstanbul'da sahne alacak. Yılbaşı Özel programı kapsamında gerçekleşecek gecede, konuklar unutulmaz şarkılar eşliğinde 2026'ya merhaba diyecek.

Eşsiz sahne performansları ve özel repertuvarlarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatması beklenen sanatçılar, müzik, lezzet ve eğlencenin bir arada sunulacağı özel bir geceye imza atacak.

Yılbaşı programı için rezervasyonlar Günay Restaurant İstanbul üzerinden yapılabiliyor.

İlgilenenler 0212 230 33 33 veya 0532 443 33 33 numaralı telefonlardan bilgi alabiliyor.

Yakupcan Aydemir
