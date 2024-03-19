Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun yemek yediği anları paylaştı! Hastane künyesi detayı dikkat çekti

Bir süredir gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan Sezen Aksu, Emel Müftüoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu ile bir araya gelen Emel Müftüoğlu, Instagram hesabından o anları yayınlamayı ihmal etmedi. Aksu'nun iki elinde bulunan ekmekleri yediği anları paylaşan Müftüoğlu, "Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm" notunu düştü. Aksu'nun fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bileğindeki hastane künyesi ise kafaları karıştırdı.