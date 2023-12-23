Elif Karlı, kızı Ecen Naz'ı evlendirdi

Geçtiğimiz Ocak ayında eşi Cengiz Karlı'yı kaybeden Elif Karlı kızı Ecen Naz Karlı'yı evlendirdi.

www. magazinkolik.com'un özel haberine göre;

Kadıköy Evlendirme dairesinde mutluluğa evet diyen Ecen Naz Karlı sade gelinliği ve güzelliği ile dikkat çekti.

Çocukluk aşkı Bulut Çatalsakal ile dünya evine giren Ecen Naz Karlı, nikah kıyılırken. baba adını soran nikah memuruna cevap verirken gözyaşlarını tutamadı.

Ocak 2023'de babasını kaybeden ve babasına düşkünlüğü ile bilinen Ecen Naz, gelin çiçeğinin sapını da babasının resimleriyle süsledi.

Genç çiftin evliliğin ardında yaşamlarını Londra'da sürdürecekleri öğrenildi.