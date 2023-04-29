Ego... SİBEL İLE ERHAN YAKINLAŞIYOR!

Pastel film imzalı yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün yaptığı, yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta'nın oturduğu, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünde olduğu Ego dizisi 30 Nisan pazar akşamı saat 20.00'de 11. bölümüyle Fox TV'de...