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Ego... SİBEL İLE ERHAN YAKINLAŞIYOR!

Ego... SİBEL İLE ERHAN YAKINLAŞIYOR!

Magazin Haberleri

Pastel film imzalı yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün yaptığı, yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta'nın oturduğu, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünde olduğu Ego dizisi 30 Nisan pazar akşamı saat 20.00'de 11. bölümüyle Fox TV'de...

Elif'in söylediği yalanların ortaya çıkmasıyla, Erhan ve Elif arasındaki ipler tamamen kopmuştur. Sibel, Almanya'ya gitmekten vazgeçmiştir. Erhan'ın yanında duracak, ona destek olacaktır.

Erhan, Sibel'le birlikte geçmişine doğru bir yolculuğa çıkar. Sibel, Erhan'ı daha yakından tanımak istemektedir. Elif, Erhan'ın onu terk edişiyle darmadağın olmuştur.

Tuncay, Elif'i iyileştirmek için elinden geleni yapacaktır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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